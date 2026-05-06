ルビオ国務長官は5日、来週予定されているトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談で、台湾問題が議題になるとの見通しを示しました。ルビオ国務長官は5日、今月14日と15日に北京で行われる予定の米中首脳会談で、「台湾は間違いなく議題になる」と明言しました。その上で、台湾やインド太平洋地域の不安定化は「両国の利益にならない」と強調しました。一方、イランのアラグチ外相は、6日に中国を訪問し王毅外相と会談を行う