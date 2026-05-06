◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト（6日、東京ドーム）巨人の竹丸和幸投手が5日の練習後、翌日の先発登板へ向けコメントしました。ルーキーながら開幕投手を務め、ここまで5試合に先発、4勝(1敗)を挙げている竹丸投手。同じチームと2度目の対戦は、ヤクルトが初めてとなり、前回は4月10日に登板し、5回2/3を投げて勝利投手になっています。ヤクルトの印象について「バントもせずにしっかり振ってくるが、強引なバッティングじゃ