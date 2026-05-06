６日午前７時４５分頃、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線で、「バスと複数台の事故。けが人多数」と１１９番があった。県警高速隊や消防によると、マイクロバスに乗っていた男子高校生１人が車外に投げ出されて死亡。少なくとも１８人がけがをしており、重傷者もいるという。この事故の影響で、磐梯熱海インターチェンジ（ＩＣ）と猪苗代磐梯高原ＩＣ間の上下線で通行止めとなっている。