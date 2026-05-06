メイプル超合金のカズレーザーが５日、フジテレビ系「超調査チューズデイ」で、子供相手のクイズで本気を出し、子どもたちがうなだれる一幕があった。この日はこどもの日であることから「鉄道キッズＮｏ１．決定戦」を放送。冒頭で、鉄道キッズ３人ＶＳカズレーザー、ニューヨーク嶋佐和也、秋元真夏が早押し勝負を行った。１問目からカズレーザーは「スペーシアＸ」を当てて早押し正解。昭和時代の駅舎を見て「上野駅！」も