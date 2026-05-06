東北大の学生が自作したロケットエンジンの燃焼実験が福島県福島市で行われ、点火に成功した。昨年度、２機の打ち上げに成功したサークル「ＦＲＯＭＴＨＥＥＡＲＴＨ」（フロムジアース）の学生たち。今夏に予定する打ち上げに向け、弾みをつけた。エンジンは固体燃料と液体酸化剤を使った４号機で、小型飛行機が離着陸するふくしまスカイパークの駐車場で２日、燃焼実験が行われた。福島市は航空宇宙関連産業の推進事