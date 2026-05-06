メトロポリタン美術館の特別展で毎年盛大に開催され「ファッションの祭典」とも称されるメットガラが４日に開幕したが、メーガン妃は同イベントを欠席した。専門家は妃が米国内でセレブたちとの信頼関係を断ち切ったことのさらなる証拠だと主張した。英紙デーリー・メールが６日、報じた。王室評論家のリチャード・フィッツウィリアムズ氏は、メーガン妃が「ハリウッドのトップ権力者たちと仲違いするという、とんでもない癖を