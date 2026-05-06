◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ＝６７１８ヤード、パー７２）昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が開幕前日の６日、プロアマ戦で１０番から９ホールをプレー後に右腰痛のため途中棄権した。７日から始まる本戦に向けて、大事を取ってプレーをやめた。佐久間は大会事務局を通じて「日曜日から腰が痛くて、月曜日は練習ラウンドを