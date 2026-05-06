◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、５回を投げてソロ２被弾を含む４安打２失点の好投を見せている。５回は２死一、三塁のピンチを招いたが、強打者アルテューベをスライダーで空振り三振を奪うと、マウンド上でほえた。打線は５回まで３安打で無得点と大谷を援護できていない。こ