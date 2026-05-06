◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセンキャリア２戦目でチャーチルダウンズＣを制したアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は坂路でディーガレジェンド（５歳３勝クラス）と併せ馬。今回コンビを組む戸崎圭太騎手が美浦から駆けつけ、初コンタクトを取った。終始楽な手応えだったが、弾むような脚取りで５１秒８―１２秒２