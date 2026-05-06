◆米大リーグタイガース３―１０レッドソックス（５日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のタイガース戦で、６試合連続ベンチスタート。１０―３の快勝ゲームに最後まで出番なく今季１５度目の欠場となった。外野手がそろっているレッドソックスで出場が限られている吉田。過去１３試合あった先発出場での成績は打率２割６分７厘も出塁率は・３８９を残していた。前