4日、愛知県豊橋市でアパートの部屋に立てこもった男が逮捕された事件で、この部屋の住人とみられる男性が「男は知人ではない」と話していることがわかりました。 ブラジル国籍のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者（37）は4日、警察の職務質問から逃げて豊橋市多米中町のアパートの部屋に立てこもり、警察官にはさみを向けるなどした疑いで6日朝、送検されました。 調べに対し、サイトウ容疑者は