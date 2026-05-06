◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月６日、栗東トレセン前走のファルコンＳをレースレコードで快勝したダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は坂路を単走。折り合いがついたなかでも前向きさがあり、５３秒３―１２秒２でしまい鋭く伸びた。福永調教師は「先週しっかりやっているので、あまり疲れを残さないように。とはいえ、Ｇ１な