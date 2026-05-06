香川大学 香川大学大学院地域マネジメント研究科は2026年5月30日、「MBAと地域産品」と題した交流会を開催します。 MBAを取得した修了生が登壇し、アニメ業界のノウハウを生かしてヒット作を生み出す方法や100年後の地域産業の育て方など、ビジネススクールで学んだ知見を踏まえた解決策を発表します。 パネルディスカッションでは、香川大学の教授らも参加して地域産品について意見を交換し、地域経済の活性化に