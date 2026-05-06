現在は8人の日本人選手が在籍するシント＝トロイデンVV（STVV）は5月6日、ベルギー1部リーグのプレーオフ1で4位以内が確定し、来季のUEFA主催欧州大会（予選含む）への出場権を獲得したと正式発表した。クラブ創設102年目にして初の欧州大会出場となり、日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙となった。STVVは前節終了時点でプレーオフ1の4位以内を確保。最終順位によって出場大会が決まり、1位ならUEFAチャンピオンズ