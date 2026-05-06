女優チ・イェウンとダンサーのバタのツーショットが、熱愛公表後初めて確認された。6日、SNSやオンラインコミュニティでは、あるイベントに出席したチ・イェウンとバタの姿を収めた写真や映像が投稿された。写真には、チ・イェウンとバタがイベントに出席し、楽しい時間を過ごしている様子が写っている。赤いチェック柄シャツにジーンズを合わせたチ・イェウンと、グレーのカーディガンにジーンズを合わせたバタは、こどもの日に合