先月28日、世界最大規模の自動車運搬船（PCTC）「グロービスリーダー号」の命名式が開かれた。1万台を超える小型車を一度に載せられる船は初めてだ。船主は韓国の海運会社HMMで、現代グロービスが長期用船して運航する船だ。だがこれを見つめる韓国の造船業界は苦々しく舌打ちする。船を作ったのがほかでもない中国国家造船公司（CSSC）傘下の広州造船国際有限公司（GSI）だったためだ。海運・造船業界によると、自動車運搬船は中