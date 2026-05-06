安室奈美恵やSPEEDを輩出した沖縄アクターズスクール出身のAKINA。三浦大知や満島ひかりとともに「Folder」のメンバーとしてデビューし、現在も歌手・俳優として活動を続ける。プライベートでは、お笑い芸人のビビる大木との間に2児をもうけた母でもある。【画像】12歳で「Folder」としてデビューしたAKINAさんの写真を見るそんな彼女に、芸能界入りのきっかけから、生徒が生徒を教えていたという沖縄アクターズスクールの独特