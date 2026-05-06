最新のAIモデルをめぐり、アメリカ商務省は5日、マイクロソフトやグーグル、xAIと、一般公開の前に政府に開示する協定を結んだと発表しました。アメリカ商務省は5日、AI標準・イノベーションセンターがマイクロソフトやグーグル、xAIと、新たなAIモデルを一般公開する前に政府に開示する協定を結んだと発表しました。この協定により、政府は新しいAIモデルに国家安全保障上のリスクがないかを事前に評価できるようになるとしていて