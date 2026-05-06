福島県郡山市熱海町高玉の磐越道でマイクロバスがクッションドラムに衝突する事故がありました。事故があったのは、福島県の磐越道上り（磐梯熱海ー猪苗代）です。午前7時41分に目撃者から「バスが事故を起こしている」と通報がありました。事故をおこしたのはマイクロバス1台で、クッションドラムに衝突した単独事故とみられています。マイクロバスは新潟からきたバスで、新潟の高校生を乗せてきたとみられています。この事