ダイソーのキッチングッズ売り場で何気なく見つけた『ハンディー両面おろし器』が、想像以上に優秀すぎる一品でした！鬼おろし＆細目の両面仕様＋薬味おろし付きで、牛丼屋さんで食べるようなザクザク食感の激うま鬼おろしが自宅でも再現可能◎日本製でお手入れも簡単で、110円とは思えない満足度の高さに感動ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハンディー両面おろし器価格：￥110（税込）サイズ（約）：93×261×1