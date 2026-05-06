吸盤や弱いマグネットタイプだと、毎回落下してイライラしていたふきん掛け…。何かいい方法はないかな…と悩んでいた時に、ダイソーで優秀なアイテムに出会いました。100均のふきん掛けには珍しいネオジムマグネットで、がっちり固定できる優れもの！ステンレス製で見た目もスッキリ。スマートなふきん干しを叶えます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレス3連ふきん掛け（ネオジムマグネット）価格：￥770（税込