ダイソーで見つけたのスポンジホルダーは、置き場に困るスポンジ問題を解決する便利アイテム。吸盤で簡単に設置でき、スポンジと小物のちょい置きが同時に叶う設計が魅力です。ポンと置くだけでシンク周りが整い、毎日の家事をぐっとラクにしてくれるコスパ優秀なアイテムです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スポンジホルダー価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455048088050