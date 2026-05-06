きのう（5日）午後、岡山県倉敷市の瀬戸内海で水上オートバイ同士が衝突する事故があり、男性3人が軽傷模様です。 【発生場所の地図】海水浴場沖で水上オートバイ同士の事故3人が腰や首に痛みを訴える十数隻で遊泳中に衝突【岡山】 十数隻の水上オートバイで遊走中に事故 水島海上保安部によりますと、5日午後1時40分ごろ、倉敷市下津井六口島海水浴場沖で十数隻の水上オートバイが白石島（笠岡市