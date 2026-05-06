アーセナルは5日、チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグでアトレティコ・マドリードと対戦し、1−0で勝利した。この結果、2戦合計スコアは2−1となり、今季のCL決勝進出が決定。試合後、アーセナルに所属するイングランド代表FWブカヨ・サカが、『Amazon Prime』を通して喜びの声を届けた。試合は序盤からアーセナルがボールを握り、敵陣へ押し込む構図を作り出すと、前半終盤の45分、ベルギー代表FWレアンドロ・ト