マンチェスター・シティに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョに対する人種差別発言の疑いでエヴァートンファンが逮捕されたようだ。5日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。マンチェスター・シティは4日に行われたプレミアリーグ第35節でエヴァートンと対戦。3−3のドローに終わった敵地での一戦に先発出場し、75分までプレーしていたセメニョだが、この試合で人種差別的な暴言の標的となっていた模様で、マージ