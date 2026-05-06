岡本が初回に10号ソロを放った(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真が現地時間5月5日、敵地でのレイズ戦に「3番・三塁」で先発出場し、初回に2試合ぶりとなる10号ソロを放った。8回の第4打席では中前打も放ち、マルチ安打を記録した。【動画】米絶賛！岡本和真、10号ソロを放つシーンをチェック初回の第1打席、右腕ドルー・ラスムセンの3球目の154キロの直球を叩き、右中間席へ放り込んだ。打球速度107.9マイル（約173.6キ