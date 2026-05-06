楽天の佐藤直樹外野手(27)が6日、日本ハム戦(楽天モバイル最強パーク)の試合前練習に合流した。出場選手登録されるとみられる。佐藤は4月9日にコンディション不良のため、出場選手登録を抹消。実戦復帰後、ファームでは6試合で打率・286をマークしていた。