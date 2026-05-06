○レイズ4−3ブルージェイズ●＜現地時間5月5日トロピカーナ・フィールド＞トロント・ブルージェイズが逆転負けで同地区カード負け越し。岡本和真内野手（29）は「3番・三塁」でフル出場し、今季10号本塁打を含むマルチ安打を記録した。今季初の3番起用となった岡本は昨季10勝を挙げた右腕ラスムッセンに対する初回の第1打席、カウント1-1から外角96.3マイル（約155.0キロ）のフォーシームを弾き返して右中間スタン