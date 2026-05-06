「棺桶（かんおけ）まで歩こう」とはそそるタイトルだ。著者は在宅緩和ケア医。外科医として病院勤務しているとき、がん患者らが治療に苦しんで死んでいく姿に疑問を抱き、普通の生活を家で送りながら苦しまずに死ぬことはできないかと追求し続けた。彼はたとえ治療をやめても「歩けるうちは死なない」と言い切る。実例を挙げ、だから歩こうと呼びかける。「僕は、病院での治療を否定するわけではありません。ただ、治療をやめて