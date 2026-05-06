【モデルプレス＝2026/05/06】元AKB48でタレントの板野友美（34）が5日、自身のInstagramを更新。19年間所属したホリプロを退社し、独立することを報告した。【写真】34歳元AKB神7、独立報告の投稿◆板野友美、15歳から所属のホリプロに感謝板野は「15歳から19年間、本当にお世話になりました」とホリプロを退社し、独立することを報告。「右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも