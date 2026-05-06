香川×岡山つながる食の大博覧会2024年 サンメッセ香川（高松市林町）で2026年５月30日と31日、香川・岡山の団体の共催による「つながる食の大博覧会」が開催されます。 香川県と岡山県から30ブースずつが出展予定で、両県自慢の瀬戸内グルメを味わうことができます。お米と食材を使ったリゾット作りなどワークショップも開かれます。 香川県と岡山県の住みます芸人による「県産品〇×クイズ」では、正解