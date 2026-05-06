◆米大リーグレイズ４―３ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。２試合ぶりの１０号先制ソロを含む４打数２安打１打点、守備でも好守を見せるなど躍動したが、チームは逆転負けで３連敗を喫した。節目の一発が生まれたのは初回２死。ゲレロの休養日でメジャー初の３番スタメンとな