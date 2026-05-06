◇ア・リーグブルージェイズ 3―4 レイズ（2026年5月5日タンパ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、敵地でのレイズ戦に「3番・三塁」で先発。2試合ぶりの本塁打を含む4打数2安打1打点2三振も、チームは3―4で敗れ3連敗を喫した。スタメンを外れたゲレロに代わりメジャー初の3番に座った岡本は、初回2死走者なしの第1打席で右中間へ10号ソロ。レイズ先発右腕ラスムセンの外角への96.3マイル（約