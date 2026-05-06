男性グループ「M!LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、家族の休日ショットを披露した。「家族で爆裂かましてきた」と書き出すと、水族館のセットをバックにポーズを決める佐野と弟2人、両親、祖父母らとみられる家族ショットをアップ。ベランダでくつろぐ自身のショットや、水族館を楽しむ自身のショット、弟2人とのきょうだいショットとみられるショットなども投稿した。佐野