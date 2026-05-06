アメリカの国務省はルビオ国務長官が5日、ロシアのラブロフ外相と電話で会談したと発表しました。会談はラブロフ外相からの要請だったとしていて、▼アメリカとロシアの関係▼ロシアとウクライナの戦闘▼イラン情勢について話し合ったとしています。