全長4.４m級の“ちょうどいいサイズ”！日産のオーストラリア法人は2026年3月31日、新型スポーツモデル「Z」（日本名フェアレディZ）の特別仕様車「Zヘリテージエディション」を発表しました。Zは、日産の走りへの情熱を象徴するピュアスポーツカーです。1969年の初代デビュー以来、手の届く価格帯で本格的なスポーツドライビングを楽しめるモデルとして、世界中のファンを魅了し続けてきました。【画像】超カッコイイ！ これ