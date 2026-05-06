私はユウカ。いつものように息子と出かける準備をしていると、夫が「37.2℃の熱で動けない」と言い出しました。たいしたことないと呆れつつも、風邪薬を勧めて先に家を出ました。パートの休憩中に、義母からLINEが届きました。義母によると、「シュウちゃんの病院に付き添ってきた。インフルエンザもコロナも陰性だった」とのこと。たかが微熱で、徒歩10分の病院へ行くのに義母を巻き込むなんて信じられません。呆れと怒りがじわじ