子どもへの注意のやり方はさまざま。できればあまり声を荒げるようなやり方や、言葉で子どもを傷つけるようなやり方は控えたいもの。とはいえ、いざとなるとなかなかそうもいかないわけで。今回はそのような“子どもに対する注意の言葉”への疑問が寄せられました。『子どもに注意をするとき「鬼が来るよ！」ってよく言うママがいるのだけど、これって一般的なの？こんなことを言う人とはあまり関わりたくないなあ』子どもがやっ