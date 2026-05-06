歌手で俳優の中島健人（３２）が、ＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜、後１０・００）で同局初主演を果たし、フェロモンを泉のごとく垂れ流す店長という役で話題となっている。王道アイドルとして魅了してきた中島にとって、まさにハマり役。中学３年時に受けた事務所のオーディション会場でもある東京・渋谷のＮＨＫでエンターテイナーとしての「原点」を聞いた。取材場所となったのは、ＮＨＫ