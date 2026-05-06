「アストロズ−ドジャース」（５日、ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手が二回に先制ソロを被弾した。今季初被弾にマウンドで思わず表情をゆがめ、敵地は騒然となった。初回に直球主体で三者凡退に仕留めた大谷。二回、先頭のウォーカーに狙われていた。９８マイルの初球を完璧に捉えられると、打球は左翼スタンドを超えていった。今季６登板目、３２イニング目で初めて一発を浴びる形となった。かつてはダイヤモンド