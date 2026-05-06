フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が6日までに自身のSNSを更新し“乳しぼりショット”などを公開した。「JA湘南スペシャルデーJA共済アンバサダーとして参加させていただきました地域の農業や畜産の魅力がぎゅっと詰まったイベントで、学びも発見もたくさんの1日でした！」と、神奈川・平塚市総合公園でのイベントに参加したことを報告。「体験コンテンツも充実していて…搾乳体験や米釣り体験と普段なかなかで