楽天の鈴木大地内野手(36)が6日、日本ハム戦(楽天モバイル最強パーク)の試合前練習に合流した。出場選手登録されるとみられる。鈴木大は4月22日に出場選手登録を抹消。ファームでは10試合で、打率.214をマークしていた。