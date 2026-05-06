フリーアナウンサー笠井信輔（63）が6日、インスタグラムを更新。勘違いから、あわや無銭飲食しかけたと明かし「もう最高に恥ずかしかったです」「もう一生忘れません」と反省した。笠井は、インスタグラムの冒頭で「お芝居まで時間があったのでドトールにしようか珈琲館にしようか迷って珈琲館にしました」と、舞台を鑑賞する前に、大手コーヒーチェーン2店の入店に悩み、珈琲館を選んだと書き出した。「少しくつろいで時間が来た