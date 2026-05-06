「声が聞きやすいね」――。中学生の頃にかけられたひと言が、九州朝日放送（ＫＢＣ）岡田理沙アナウンサー（３１）の原点だ。兵庫・尼崎出身。伊丹北高、甲南大を経て２０１７年入社で「アサデス。ＫＢＣ」や「アサデス。ラジオ」などを担当する。就職活動で多くの局を受けながらも苦戦を経験し、それでもつかんだアナウンサーの道。これまでの歩みと素顔を聞いた。――アナウンサーを志した原点と、影響を受けた存在は岡田