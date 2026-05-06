腰痛/むくみ/外反母ぼ趾し/巻き爪を招く！一見良い姿勢に見える「反り腰」が危険な理由 一見よい姿勢？だけど危険な「反り腰」 しっかりと胸を張った一見よい姿勢に見える「反り腰」にも要注意。自覚していない人も多いのですが、反り腰は簡単にチェックすることができます。靴を脱いで壁の前に立ち、かかとは壁から離して頭・背中・お尻を壁につけます。壁と腰のすき間に手を入れたとき、握りこぶしが入るほど余裕があると反