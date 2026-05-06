日本で一番神社が多い都道府県とは 日本にはどのくらいの神社があるの？ 神社の数を把握するのは容易ではありません。全国の神社数がわかるものとしては、文化庁が毎年発行している『宗教年鑑』と、全国の神社を統括している包括宗教法人の神社本庁のホームページがあります。神社本庁のホームページによると、神社本庁は「全国８万社の神社を包括する組織として昭和21年に創設」されたそうです。