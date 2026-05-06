見た目が一気に悪くなってしまう体脂肪が最もつきやすい部位はどこ？ 鏡を見て体脂肪のつき具合をチェック 体脂肪率やＢＭＩはそんなにしょっちゅう計るものではないでしょうが、毎日鏡で自分の姿を見るだけでも簡単な確認になります。「なんか最近太ってきたな」と感じたら、それはもう体脂肪が増えたサインです。 ところで、体脂肪は体のどこにつくものなのでしょうか？内臓周りにつく内臓脂肪は別として、皮下脂肪のほ