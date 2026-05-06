糖尿病や心筋梗塞、脳血管障害などあらゆる生活習慣病の始まり「脂肪肝」とは 肝臓に脂肪がたまる「脂肪肝」に注意 糖質のとり過ぎや運動不足の生活を続けていると、内臓や筋肉などにつく脂肪「異所性脂肪」がたまるようになります。とりわけ肝臓にたまり過ぎると、糖尿病や心筋梗塞、脳血管障害などあらゆる生活習慣病のはじまりといわれる病気「脂肪肝」になります。 肝臓には様々な働きがあるのですが、脂肪肝と関わりが