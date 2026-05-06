交渉ごとに勝つには「先手必勝」が超有効な理由 早め早めの行動で精神的な余裕を確保する 待ち合わせの時間に遅刻した、または時刻通りに行ったのに相手が先に来ていて恐縮してしまったというような経験は誰しもあるでしょう。実はこのような場合、その後の交渉においても相手に対する申し訳なさや引け目から無意識に影響を受け、うまくいかないことが多いのです。 それを回避するには手段はたったひとつ。相手よりも早く現