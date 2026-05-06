人気漫画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ（ワンピース）」の主人公・ルフィの誕生日である「こどもの日」の５日、熊本県庁プロムナード（熊本市中央区）のルフィ像前では多くのファンが列をつくり、像と同じ右手の拳を突き上げるポーズなどで記念撮影を楽しんだ。ルフィ像は、熊本市出身の作者・尾田栄一郎さんが、２０１６年に発生した熊本地震の復興に役立ててもらおうと県に寄付した総額８億円の一部を活用して制作された。１８年に完